Még két év sem telt el azóta, hogy a BMW bemutatta (sőt: akkor még csak beharangozta) az új generációs Mini Countryman elektromos változatát. Az autót bruttó 66,5, nettó 64,6 kWh kapacitású akkumulátorral szerelték fel, ami a 204 lóerős alapmotorizáltsággal 462, az erősebb (313 LE), összkerékhajtású kivitelben 432 kilométeres hatótávolságra volt elég.

16 fotó

Az elektromos hajtástechnológiák folyamatosan fejlődnek, a Mini ezért máris módosította a Countryman akkumulátorát. Az átdolgozott vezérlés révén nőtt a kihasználható (nettó) kapacitás, amely immár eléri a 65,2 kWh-t – ez pontosan 1 százalékos fejlődés, amit önmagában bejelenteni is értelmetlen, nemhogy megvalósítani.

Ez azonban csak az egyik része a fejlesztéseknek. Kicserélték ugyanis az invertert is: az új, szilícium-karbid rendszerű áramátalakító csekélyebb energiaveszteséggel dolgozik. A változások sorát a kisebb belső súrlódású kerékcsapágyak zárják, amelyeket az első tengelyre szereltek.

Mindez együtt már látható mértékű fogyasztáscsökkenést és azzal együtt hatótávolság-növekedést eredményezett.

A Mini Countryman SE All4 mostantól 467 kilométert (+8%), a Mini Countryman E pedig 501 kilométert (+8,5%) tud megtenni egy feltöltéssel – ezek a WLTP-norma szerinti, elméleti értékek.

Egyebekben nincs változás: maradt a 0,26-os közegellenállási együttható, a gyorstöltővel akár 30 perc alatt letudható 10‒80%-os töltés, a 20” keréktárcsák. A legnagyobb kérdés persze, hogy az ár marad-e: eddig a modell 16,1 millió forintnál indult, az összkerekes variáns belépőára 18 485 000 Ft volt.