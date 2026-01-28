Kifejezetten sivatagi versenyzésre szánt motorsport-tanulmányt leplezett le a Genesis. Az X Skorpio Concept magán viseli a márka legfontosabb stílusjegyeit, így a két vonallal megrajzolt, V alakú hűtőmaszkot, de az elegáns vonalú szénszálas és kevlár lemezek alatt térhálós csőváz húzódik, az utasokat ergonomikus versenyülések, négypontos övek és bukókeret óvja, a vezetői környezet pedig egyértelműen nem civil használatra, hanem versenyzésre született.

12 fotó

Míg az elsődleges műszeregység a kormánykerékre került, az autó hagyományosnak tűnő központi kijelzővel is rendelkezik. Ezt jobbra-balra lehet tologatni: ha navigátorral versenyez a pilóta, akkor egészen jobbra csúsztatható a monitor, ha viszont egymaga küzd a dűnékkel és a stopperrel, közelebb húzhatja magához a képernyőt.

Ez, valamint az igényes beltéri részletek (klímaberendezés is van, például) jól mutatják, hogy valójában nem motorsport-célú autóról van szó, hanem olyan örömjárgányról, amellyel a közel-keleti vevők kiugorhatnak a közeli homoksivatagba bohóckodni egy kicsit. Bármennyire szeretnénk tehát, nem valószínű, hogy az X Skorpio azt jelentené, hogy a Hyundai-csoport is benevezne a Dakar-ralira.

Bár a Hyundai tele van elektromos sportautókkal, a Genesis X Skorpio marad a jó öreg V8-as benzinesnél. A legnagyobb teljesítmény 1115 LE, a maximális forgatónyomaték 1153 Nm. Az erőt 18 colos keréktárcsákra szerelt, 40 colos abroncsok viszik át a talajra. Az abroncsokat csavarok rögzítik a felnire (beadlock), így akár teljesen le lehet engedni őket anélkül, hogy lefordulnának a keréktárcsáról – ez megint csak a homokdűnék közötti használatot támogatja.