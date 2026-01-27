Bár a használt autók között Európa-szerte jelentős arányt képviselnek az importautók, ezekkel nem árt vigyázni. Az országok közötti adatmegosztás hiánya miatt a piacot továbbra is nagy számban jellemzik a manipulált futásteljesítményű autók.

A carVertical magyarországi felhasználói által 2024 szeptembere és 2025 augusztusa között lekért járműtörténeti jelentések elemzése során az autók 5,3 százalékánál mutattak ki kilométeróra-visszatekerést.

A külföldről behozott autók 6,6 százalékánál találtak manipulált futásteljesítményt, míg a kizárólag Magyarországon használt autóknál ez az arány 4 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy egy importált jármű esetében körülbelül 1,7-szer nagyobb az esély arra, hogy visszatekert kilométerórával kerül a hazai piacra.

A több mint tízezer európai autós részvételével készült carVertical-felmérésből ráadásul az is kiderült, hogy az autóvásárlók 46,3 százaléka egyáltalán nem bízik a használtautó-kereskedőkben. Sokan szereztek már kellemetlen tapasztalatokat, ezért gyakran eleve szorongással vágnak bele a vásárlásba.