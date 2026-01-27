A Chevrolet 2025 nyarán mutatta be a Corvette-dinasztia történetének legerősebb típusát, az 1267 lóerős ZR1X-et, amely 8,99 mp alatt futja a negyed mérföldet, és ezzel minden idők leggyorsabb amerikai gyártású szériaautója.

Az összkerékhajtású hibrid hipersportautó kiskereskedelmi vételára valamivel 210 ezer dollár (66,6 millió Ft) alatt indul, de legeslegelső példányát több mint tízszer ennyiért. 2,6 millió dollárért, 825 millió forintért árverezték el a múlt hétvégén megrendezett Scottsdale-i aukción.

Az USA megalapításának 250. évfordulójára tervezett, 250 darabos modellsorozat legelső példánya nem csak egyedi, kézzel készülő fényezése, zászlómintázatú matricázása és az utastérben elhelyezett emlékplakett miatt különleges, hanem azért is, mert az árverés teljes bevételét az amerikai fegyveres erők veteránjai számára lakhatást biztosító Tunnel to Towers alapítvány javára ajánlotta fel a Chevrolet.

A licitet végül a Chevrolet-val versenyző Hendrick Motorsports tulajdonosa, Rick Hendrick nyerte meg, de nem dőlhet hátra: ő fogja ugyanis összeszerelni a hibrid hajtáslánc belső égésű komponensét, a hátsó kerekeket hajtó V8-ast. Utoljára hét éve kínált ilyen lehetőséget a Chevrolet, most viszont ismét bevezetik, hogy az ügyfelek mesterszerelők irányítás alatt maguk is részt vehetnek a motor legyártásában, és ennek tanúbizonyságaként alá is írhatják a szelepfedelet.

Ugyanezen az aukción egyébként egy másik autót is jótékony célra árvereztek el: a Ford Mustang Dark Horse SC legelső példányáért 1,25 millió dollárt fizettek, a Ford a teljes összeget az 1-es típusú cukorbetegség kutatására ajánlotta fel.