C-Neo kódnéven fut az a fejlesztés, amely a Dacia Bigster (képeinken) műszaki alapjaira húz fel egy hagyományos formátumú személyautót – pontosabban egy kombit.

Egyelőre a sötétben tapogatózunk, annyit azonban lehet sejteni, hogy a bevált hajtástechnológiákat fogják alkalmazni, azaz benzinmotor és full hibrid kerül a kocsiba – nem valószínű, hogy az LPG technológiáról lemondana a Dacia, de a forrásaink ezt ezen a ponton nem említik.

5 fotó

Ami valószínű, hogy az újonc a Stepway modellváltozatok robusztus stílusát viszi tovább – azt viszont nem tudjuk, hogy készül-e belőle hagyományos verzió, vagy csak kissé terepesített változat.

Szintén észszerű feltételezés, hogy a Dacia képes lesz a Bigster alá beárazni az új modellt – nem is tehet mást, mert annak 10 millió forintnál kezdődő áráért már bőven kapni más, jól ismert kompakt kombikat, a Hyundai i30-tól a Kia Ceeden át a Škoda Octaviáig.