A magyar kerékpársport az elmúlt években soha nem látott sikereket ért el, a jogszabályi környezet azonban mindeddig nem követte le ezt a fejlődést. A most bemutatott új KRESZ-tervezet nagy lehetőség: a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) és az Magyar Kerékpársport Szövetség (MKSZ) egyéves, közös munkája révén a sportolók végre legálisan, rendezett keretek között végezhetnék edzésmunkájukat a közutakon.

A tervezet egyik legfontosabb eleme a sportkerékpáros fogalmának bevezetése. A definíció a státuszt versenyengedélyhez (licenchez) köti. Ez a megkülönböztetés teremti meg annak a jogszabályi lehetőségét, hogy a hivatásos és utánpótlás-versenyzők bizonyos általános korlátozások alól indokolt esetben mentesüljenek.

Ennek keretében például edzés céljából használhassanak olyan főutakat vagy alsóbbrendű útszakaszokat is, ahonnan a jelenlegi szabályozás alapján eddig ki voltak tiltva. Cserébe a sportkerékpárosok maximum 12-en tekerhetnek egy bolyban, aminek kétsorosnak kell lennie, a bolyok között legalább egy autónyi helyet kell hagyni, és a tervezet rájuk is kiterjeszti a zéró toleranciát az alkoholfogyasztás tekintetében, ellentétben az általános kerékpáros szabályokkal.

A Magyar Közút adatai alapján a módosítás jelentősége számszerűsíthető: jelenleg 3913 kilométernyi olyan alsóbbrendű (nem gyorsforgalmi), 90 km/h-nál nem magasabb sebességű útszakasz van Magyarországon, ahonnan a kerékpárosok eddig ki voltak tiltva. A sportkerékpáros státusz bevezetése ezt a közel 4000 kilométernyi úthálózatot kapcsolhatja be a legális edzéslehetőségek közé, megszüntetve ezzel a hálózat töredezettségét, ami eddig lehetetlenné tette a folyamatos, szabályos felkészülést.

A tervezet még több, a kerékpáros közlekedés szempontjából kifejezetten pozitív változtatást tartalmaz. Kiemelt jelentőségű a kötelező 1,5 méteres oldaltávolság bevezetése az előzés során.