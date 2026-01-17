Az ötszörös győztes Nasszer al-Attijah nyerte az autósoknál a Dakar-rali pénteki, utolsó előtti szakaszát. A katari versenyző bő egy perccel volt gyorsabb Mitch Guthrie-nál az al-Henakijah és Janbu közötti, 720 kilométeres szakaszon, melyből 311 kilométer volt a mért rész.

A katari és belga navigátora, Fabian Lurquin az összetettben negyedórára növelte előnyét a második Nani Romával szemben, aki pénteken a nyolcadik lett, 6 perc 22 másodperccel elmaradva a győztestől.

Nasszer al-Attijah ezzel az 50. szakaszgyőzelmét aratta, amivel beérte az örökranglistát két első helyezettjét, Stéphane Peterhanselt és Ari Vatanent.

Ugyanakkor a motorosoknál ismét fordult a kocka, csütörtökön ugyanis Luciano Benavides vette át a vezetést Ricky Brabectől, pénteken viszont az amerikai volt a gyorsabb és megnyerte a szakaszt, illetve összetettben is az élre ugrott. Brabec ráadásul kifejezetten komoly, 3 perc 20 másodperces előnyt gyűjtött riválisával szemben az utolsó szakaszra és rendkívül kedvező helyzetből várhatja a szombati zárónapot, melyen csupán 108 kilométer lesz a mért szakasz.

A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel a szakaszt a 38. helyen zárta, az összetettben pedig a 25. pozíciót foglalja el a szombati utolsó szakasz előtt.

Eredmények – 12. szakasz, al-Henakijah-Janbu, 311 km:

Autósok:

Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 3:21:52 óra Mitch Guthrie, Kellon Walch (amerikai, Ford) 1:04 perc hátrány Toby Price, Armand Monleon (ausztrál, spanyol, Toyota) 1:25 p. h.

Az összetettben:

Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 48:01:51 óra Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 15:02 perc hátrány Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 23:21 p. h.

Motorosok:

Ricky Brabec (amerikai, Honda) 3:19:01 óra Luciano Benavides (argentin, KTM) 3:43 perc hátrány Tosha Schareina (spanyol, Honda) 12:58 p. h.

…38. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:10:26 óra hátrány

Az összetettben: