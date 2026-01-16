Az Országos Mentőszolgálat új mentőautókat vásárolt közel kilencmilliárd forintos kormányzati forrásból. Egy korábbi átadás kapcsán kiszámoltuk, hogy majdnem 80 millió forint egy új mentőautó alapára.

A frissen átadott autók nemcsak az alapjármű típusa (MAN) miatt jelentenek újdonságot az Országos Mentőszolgálat flottájában, hanem azért is, mert kialakításuk és felszereltségük még hangsúlyosabban segíti, támogatja a vele dolgozókat a betegellátásban.

Galéria:

7 fotó

Az elektromos mozgatású hordágy nemcsak a betegnek nyújt biztonságot és kényelmet, hanem a mentősöket is óvja a fizikai erőkifejtés okozta megterheléstől.