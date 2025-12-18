101 új mentőautót vásároltak idén az Országos Mentőszolgálatnál, melyből 43 állt szolgálatba – derült ki szerdán a Belügyminisztérium sajtótájékoztatóján. Pontos életkort ugyan nem közöltek, de az autóvásárlásnak köszönhetően a teljes flotta egy évvel fiatalodott.

Ami azt illeti, hajtják is ezeket az autókat: Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy a mentőszolgálat járművei 50 millió kilométert tettek meg az utakon. Egy ilyen autó nem olcsó: a 43 új autó 3,3 milliárd forintba került, a bennük található egészségügyi felszereléssel pedig majdnem ötmilliárd forint az összértékük.

Ez azt jelenti, hogy egy mentőautó üres beszerzési ára 76,7 millió forint, de a felszerelések 116 millió forint környékére növelik az értékét. Az új autók esetrohamkocsik, azaz az életmentéshez szükséges összes eszköz megtalálható bennük, mint például a lélegeztetőgép és a defibrillátor – fűzte hozzá a főigazgató.