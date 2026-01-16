Az egyedi luxusautók vásárlói általában szeretnek névtelenek maradni. Nem úgy az arizonai Sonia Breslow, aki férjével, John Breslow-val karöltve évtizedek óta fordít dollármilliókat különböző jótékony célokra. Állatmenhelyek, sportközpontok, örökbefogadó és oktatási létesítmények jöttek létre tevékenységük nyomán.

Amikor nem a társadalmat igyekeznek egészségesebbé tenni, autókat vásárolnak, méghozzá drágákat. Sofiának például három hiperritka Bentley is áll a garázsában: egy Bacalar, egy Blower Continuation és egy Speed Six Continuation – ezekből egyaránt 12-12 darab létezik a világon.

14 fotó

Melléjük sorakozik most fel a Batur Convertible, amely ugyanúgy tizennyolc darabban készül, mint a Batur kupé. Tucatáru a fenti ritkaságokhoz képest, de Sofia Breslow gondoskodott róla, hogy mégis ez legyen gyűjteménye legegzotikusabb darabja: négy olyan megoldást kért és kapott a cégtől, ami korábban egyetlen kliensnek sem jutott eszébe, ezért nem is gyártották le.

Az első a háromszínű kivitel. A karosszéria felső felét Breslow Blue, az alsót Midnight Breslow Blue árnyalatúra festették, a kettőt egy 6 mm-es ezüstszínű sáv választja el.

Ami megdöbbentő, hogy a vászontető szintén Breslow Blue színű: ez a második előzmények nélküli megoldás. Egy ilyen harmonizáció nagyságrendekkel bonyolultabb, hosszadalmasabb és drágább folyamatot feltételez, mint egy egyedi karosszériaszín kikeverése, hiszen a textilfestéket kellett úgy belőni, hogy a végeredmény pontosan illeszkedjen a motorház- és csomagtérfedél színéhez. A kontrasztos részletek Midnight Breslow Blue árnyalatúak.

A harmadik különlegesség technológiája már adott volt: a Batur tudomásunk szerint az első olyan autó, amely mechanikusan mozgatott mikrotükör-rendszerrel képes mozgó fényábrákat rajzolni a talajra. Sofia Breslow autója pedig a tulajdonos aláírását veti az aszfaltra – konkrétan szignózza a beszállást a Bentley.

A negyedik unikális megoldás abszolút technikai jellegű: a kormánykerék középállás-jelzését, valamint a szellőzőrostélyok szabályozó karjait 3D nyomtatóval állították elő platinából. Igen.

Egy ilyen különleges autó idővel vélhetően jelentős összegért cserélhetne gazdát – főleg, mert ez az utolsó modellszéria, amely a Bentley 740 lóerős 6.0 W12-es motorját alkalmazza –, a tulajdonos életében azonban erre biztosan nem kerül sor: Sofia Breslow örökké meg kívánja tartani az autót, amelynek minden porcikája az ő ízlését és kreativitását tükrözi.