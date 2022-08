Minden eddiginél erősebb ez a Bentley

Miután a másfél éve bemutatott, tizenkét példányban gyártandó Bacalar már bemutatása előtt elfogyott, a Bentley újabb egyedi modellt fejlesztett legkedvesebb ügyfelei számára.

A Batur kupéból már másfélszer annyi, tizennyolc darab készül, ám így is előre eladták a teljes kontingenst, darabját nettó 1,65 millió angol fontért, azaz 790 millió forintért. Ebben az árban még nincsenek benne az egyedi kívánságok, márpedig mind a 18 autót a legapróbb részletekig a megrendelő személyes igényei és elvárásai szerint fogják kialakítani, teljes egészében kézi munkával. Az első autók 2023 nyarára készülhetnek el.

Bár indonéziai Batur-tóról elnevezett autó klasszikus benzinmotort kapott – nem is akármilyet –, formavilágában a márka jövőbeli, tisztán elektromos modelleit előlegezi meg, amelyek első képviselője 2025 táján érkezik majd meg. A 6.0 W12-es erőforrás végnapjait éli, ám erősebb, mint valaha: a csúcsteljesítmény meghaladja a 740 lóerőt, a maximális forgatónyomaték az 1000 Newtonmétert.

A márka történetének legerősebb típusához egyedi futóművet társítottak, a három szabályozható kamrát alkalmazó légrugózást a Speed sportmodellekkel szerzett tapasztalatok alapján hangolták. A 48V-os elektromos hálózatra támaszkodó, aktív kanyarstabilizátorok 0,3 mp alatt képesek teljesen elengedni vagy befeszíteni az adott kerék kitámasztását.

Ezt nem csak oldalanként, de tengelyenként is tudják módosítani, így a rendszer gázadáskor elejét tudja venni az ágaskodásnak. Emellett mind a négy kerék kormányzott, a motor erejét elektronikus részlegesen önzáró differenciálmű, valamint fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozó rendszer segít hatékonyan átvinni az aszfaltra.

A Bentley új formai nyelvezetének egyik fő motívuma az a vonal, amely a hosszú motorháztetőből kiindulva végigfut az autón – házon belül csak „végtelen gépházfedél”-ként emlegetik ezt a stíluselemet. Az autó optikai tömege emellett hátrébb tolódott, és ez a két megoldás különösen agresszívvá teszi a Batur megjelenését.

A hűtőmaszk magasságra és dőlésszöge egyaránt csökkent, ami koncentrált, erőteljes megjelenést eredményez. A tripla fényszóró a Bacalar megoldásának evolúciója, hátul, a felnyitható légterelő két oldalán vadonatúj rajzolatú lámpatesteket találunk.

Az aerodinamikai csomag elemei hagyományosan szénszálas kompozitból készül, ám a környezettudatos vásárlók fenntartható forrásból származó, természetes alapú rostokból készített idomokat is rendelhetnek. Karosszériaszíneket nem határoz meg a gyártó, azt teljes egészében az ügyfélre bízzák, és a kézi kivitelezésű grafikáktól sem zárkóznak el. A fém alkatrészek kaphatnak sötét vagy világos, matt vagy fényes krómozást, de titánszínű kivitelben is rendelhetők. Különleges opció a képeken is látható alternatíva, amelynél színátmenetes fényezést kap a hűtőmaszk.

A keréktárcsák szintén tetszőleges kivitelben rendelhetők, a 22 colos felni egyedi rajzolattal készül. A fékek karbon kompozitból és szilícium-karbid készített tárcsákat alkalmaznak, elöl 440, hátul 410 mm méretben.

A kétszemélyes utastér kialakításánál fenntartható forrásból származó anyagokat használnak, a Skóciából származó, ezért szállítása során minimális CO2-t termelő, nemes bőröktől kezdve a természetes cserzőanyagokkal színezett olasz bőrökön át a Dinamica fantázianevű szintetikus nyersbőrig.

A műszerfali betétek sorában újdonság a természetes rostokból készített kompozit, de akár ezt, akár bármely karbon-, fa- vagy fémpanelt választja az ügyfél, a W12-es motor hanghullámainak grafikája díszíti azt. Új koncepció a Bentley-nél az újrahasznosított fonalanyagból készített padlószőnyeg.

Ahogy a külső fémfelületek, a belső kezelőszervek is tetszőleges kivitelben rendelhetők, bizonyos elemek akár 18 karátos aranyból is megrendelhetők. Ahogy ezeket, a titán kipufogórendszer titán végcsöveit is 3D nyomtatóval készítik el.

