90 éves, mégis vadonatúj ez a luxussportkocsi

Amikor az egyedi gyártású autók már nem okoznak örömet a világ legtehetősebb ügyfeleinek, akkor jön el a Continuation modellek ideje. Az elmúlt években egyre több patinás márka kapart elő eredeti tervrajzokat, porolt le korabeli alkatrészeket, vagy gyártotta le azokat hajszálpontosan, az egykori műhelyvázlatokat is felhasználva. A lényeg, hogy olyan autót építsenek, ami nem csak úgy néz ki, mint egy hetven, nyolcvan, kilencven évvel ezelőtt gyártott típus, hanem minden szempontból azonos legyen vele – épp csak a modernebb anyagoknak és pontosabb gyártásnak köszönhetően finomabb, megbízhatóbb, akár a mindennapokban is használható.

Így született meg a Bentley Blower Continuation Series két éve, és így tér most vissza a Bentley Speed Six, a márka történetének egyik legfontosabb típusa.

A Speed Six eredeti tervrajzainak 80 százalékát fellelték az alapító W.O. Bentley emlékgyűjteményében, ezeket az 1929-es és 1930-as Le Mans-i 24 órás versenyt megelőzően elvégzett módosításokat részletező jegyzetekkel egészítették ki, amit pedig nem leltek fel dokumentálva, azt a gyári gyűjteményben lévő két Speed Sixről méretet véve állapították meg. Az utastéri burkolatok, karosszériaszínek választéka szintén teljesen korhű.

Több mint 600 új alkatrészt gyártottak le a 6,5 literes, hathengeres versenymotorhoz. Ezek a múlt század harmincas éveiben 203 lóerő körül mozogtak, az újragyártott blokk a finomhangolást megelőzően 205 lóerőt teljesített a fékpadon.

A most bemutatott autó a tizenkét darabos széria nulladik példánya: prototípus, amelyen a végső finomhangolásokat, csiszolásokat elvégzik, hogy aztán az előre eladott ügyfélpéldányokat makulátlan minőségben gyárthassák le. A végső tesztek során 35 ezer kilométernyi normál használatnak megfelelő igénybevételnek teszik ki a nulladik autót (ez 8000 tesztpálya-kilométert jelent).

Ennek a nulladik autónak az elkészítése tíz hónapon át tartott, és alaposan próbára tette a Mulliner műhely mestereinek a tudását – a programnak egyébként egy fontos mozgatórugója (mármint a rengeteg befolyó pénz mellett), hogy segít életben tartani és továbbadni azokat a hagyományos kézműves szakmákat, amelyek lassan kihalnak az autóiparban.

A tizenkét fizető ügyfél a következő fél év során fogja meghatározni autójuk pontos részleteit, hiszen a Speed Six Continuation Series létrehozásakor annyi engedményt azért tesz a Bentley, hogy teret ad a vásárlók egyéni igényeinek. Az első ügyfélautót idén októberben kezdik el gyártani, a teljes projekt várhatóan 2025 végére fejeződik be.

A Bentley Speed Six története

A Bentley fiúk: Woolf Barnato, Sir Henry ‘Tim’ Birkin és Glen Kidston 1929-ben és 1930-ban egyaránt győzelmet arattak a Le Mans-i 24 óráson a Bentley 6½ versenyváltozatával, a Speed Six modellel. Emlékezetes, hogy míg W.O. Bentley a nagyobb lökettérfogatban hitt, Tim Birkin meggyőződéssel támogatta a kompresszoros teljesítménynövelést. Ezért a 4½-es modell utódjául egy 100 mm-es furatú, 140 mm-es löketű hathengerest épített – ez majdnem 6,6 literes lökettérfogatot jelentett. Az alapmodell teljesítménye 150 lóerő volt; ebből az autóból 362 példányt gyártott a Bentley, különböző hosszúságú alvázakra, változatos felépítményekkel, ahogy akkoriban szokás volt.

A sportverzió, a Speed Six 1928-ban mutatkozott be. Megnövelt sűrítéssel, ikerporlasztókkal, hegyesebb vezérműtengellyel 183 lóerőt adott le a motor. A Speed Six 3505, 3569 és 3874 mm-es tengelytávval készült, összesen 182 példányban. A gyári versenyautók azonban mindnél kompaktabbak (3404 mm tengelytáv) és erősebbek (203 LE) voltak.

Az 1929-es Le Mans-i futamon rajt-cél győzelmet aratott az autó, a második, harmadik és negyedik helyen az 1927-ben és 1928-ban diadalmas Bentley 4½ három példánya ért célba. A Speed Six új körrekordot és új távolsági rekordot állított fel.