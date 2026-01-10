Útra fagyott hó, latyak, jégbordák, ónos eső, szélátfúvás – régen látott kemény arcát mutatja a tél mostanság, és mindebből kapunk még a hétvégén is. Mindez nem segíti a közlekedők dolgát, azonban elrettentő ereje nem túl nagy. Sokan ugyanis így is autóba ülnek, hogy olyan helyekre menjenek, ahol kihasználhatják az alkalmat kirándulásra, szánkózásra, síelésre.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság például már pénteken közölte, hogy nagy forgalom várható Dobogókő és Visegrád környékén a sok túrázó, kikapcsolódni vágyó miatt. Fel is hívták a figyelmet, hogy a nagy forgalom miatt torlódások alakulhatnak ki, valamint a parkolóhelyek befogadóképessége is korlátozott. Ha azok megtelnek, Dobogókőn az egyenruhások mind az Esztergom, mind a Pilisszentkereszt felől érkező autósokat visszafordítják. A 1111-es út szélén tilos a parkolás, aki mégis úgy dönt, hogy ott hagyja a járművét, azzal szemben a járőrök intézkedni fognak.

Számukra opció lehet a Normafa Budapesten, de ezzel kapcsolatban is érkezett figyelmeztetés. A népszerű kirándulóhely kapcsán a BKK azt kérte közleményében, hogy a kirándulók autó helyett lehetőleg a BKK járataival menjenek a Normafához, mert a várható nagy forgalom miatt gyorsan megtelnek a parkolóhelyek. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Normafa környéki parkolóhelyek száma korlátozott, a téli hétvégéken pedig rendszeresen már a délelőtti órákban megtelnek. A tapasztalatok szerint ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés. Kiemelték, hogy a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak, a környezetkárosító módon várakozást a hatóságok szigorúan szankcionálják.

Székesfehérváron és Szombathelyen további lépéseket is tettek azért, hogy autó helyett a tömegközlekedést válasszák az emberek. Előbbi városban a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt úgy döntöttek, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést. A vasi megyeszékhelyen már pénteken is ingyen lehetett igénybe venni a tömegközlekedést, de szombaton és vasárnap is ez lesz a helyzet.