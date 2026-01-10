2026. január 10-e azon szombatok egyike, melyet munkanapnak nyilvánítottak, ezen a napon kell ugyanis ledolgozni a pihenőnapnak kiadott január 2-át. Ez azt is jelenti, hogy a parkolás tekintetében is a hétköznap érvényes szabályok élnek, vagyis fizetni kell a várakozásért.

Érdemes tehát mindenkinek figyelni erre, aki közterületen parkol, máskülönben a szombati meló eredményét egy az egyben a parkolási bírság befizetésére is fordíthatjuk. A büntetés mértéke természetesen városról városra eltérő, Budapesten például a legdrágább zónákban akár 24 ezer forint is lehet a pótdíj összege 15 napon túli befizetéssel.

Ha ezt a szombatot sikerül megúsznod és időben vettél parkolójegyet, egy darabig fellélegezhetsz, ugyanis legközelebb majd csak augusztus 8-án kell erre figyelni. Azon a szombaton augusztus 21-ét kell ledolgozni, míg az idei harmadik ilyen alkalom december 12. lesz, mellyel a december 24-ét váltjuk ki.