Az új év áremelkedést hoz Budapesten, a 19. kerületi KÖKI bevásárlóközpontban – jelentette be a pláza Facebook-oldalán. A parkolóház – ahol egyébként három szintes P+R parkoló is található – eddig az első tíz percben ingyenes volt, az első két órára 300 forintba került, majd minden megkezdett újabb óra további 300 Ft-ba került.

2026. január elsejétől azonban változik a díjszabás. Jövőre az első két óra díja összesen 350 Ft lesz, a 3. órától pedig óránként 350 Ft-ot kell majd fizetni.

Aki szeretne a parkolás összegén napközben spórolni, az jobban járhat, ha két órát meghaladó várakozás esetén a P+R parkolóban teszi le autóját. Itt reggel 6-tól este 10-ig egységesen 500 forint a várakozási díj, éjszaka pedig (22-től 6 óráig) 200 forintos az óradíj.