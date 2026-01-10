A Fiat Fiorino (Peugeot Bipper, Citroën Nemo) egy 2007-ben bevezetett, 3,9 méternél is rövidebb mikrofurgon volt, amelyből Qubo néven kombi változatot is kínált a cég.

A koncepció évekkel ezelőtt kifutott, a francia testvérmárkák 2017-ben adták fel, a Fiat 2020-ig gyártásban tartotta a modellt, sőt, a világ egyes pontjain egészen 2024-ig forgalmazták a parányi áruszállítót.

Most utódot kapott, de nem a furgon verzió, hanem a személyszállító variáns, a Qubo. A nevéhez hozzátoldott L betű a nagyobb karosszériahosszra utal: a Qubo L ugyanis 4,4 méteres, azaz több mint fél méterrel megnyúlt az eredetihez képest. Sőt: 4,75 méteres változatban is elérhető, ahol a növekmény megközelíti a 90 centit!

Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a Qubo L tulajdonképpen – készen állsz? – egy vélhetően komfortosabb, igényesebb kivitelű, vezetőtámogató és szórakoztató funkciókkal gazdagon felszerelt Fiat Dobló. Ez utóbbiból is létezik személyszállító változat, ám az hivatalosan a Fiat Professional (azaz a haszonjármű-társmárka) terméke, míg a Qubo L igazi Fiat, tehát személyautó, legalábbis papíron.

Ami a fent említett gazdag felszereltséget és nívós kivitelt illeti, az egyelőre csak feltételezés. A Fiat semmilyen konkrétumot nem közölt, holott elvileg már januárban megkezdődik a modell forgalmazása.

Ami biztos, hogy a Doblóból átjön sok praktikus funkció, így a külön nyitható hátsó szélvédő, és az összkerékhajtást helyettesíteni hivatott Extended Grip Control elektronikus kipörgésgátló. És persze a dízelmotor, 100 és 130 lóerős kivitelben: ilyennel már régen nem szereltek Fiat személyautót. A Qubo L természetesen 110 lóerős benzines és 136 lóerős villanymotorral is elérhető lesz, pont mint a Dobló.

