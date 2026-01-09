2026-ban huszadik alkalommal rendezik meg az Autó, motor és tuning show-t. A jubileumi alkalomra a rendezvény eddig legizgalmasabb és egyben legkomolyabb nyereményautójával készül a szervezőcsapat. Mivel a név kötelez, a korábbi évekhez hasonlóan nem alap gyári modellt vihet majd haza a szerencsés nyertes. Szakemberek építik át az idei AMTS nyereményautóját, a 2009-es Porsche 911 Carrera 4S kabriót. Az UNIX-AMTS hagyományos élő autóépítése most is jóval a rendezvény előtt lezajlik, a budapesti Etele Pláza első emeletén lehet majd követni a január 15-20. között zajló munkát.

Az autónak nem sok olyan porcikája marad, amelyhez nem nyúlnak, a karosszériától kezdve a fékeken és gumikon át számos elemet átdolgoznak. A teljes lista itt olvasható. Különlegesség lesz az airride felfüggesztés is, amellyel az autó hasmagassága szabályozható, így miközben képes lesz a helyszínre és onnan el a saját lábán közlekedni, ott porig ültetve várja majd az érdeklődőket. Ilyen 911-es garantáltan nem jön majd szembe.

Az elkészült autót bárki megnyerheti, aki teljes árú felnőtt, VIP vagy családi belépőjegyet vásárol a rendezvényre, akár elővételben, akár a rendezvény helyszínén. Az átépített Porsche 911 Carrera 4S-t az AMTS harmadik napján sorsolják ki. Az autó a show történetének eddigi legértékesebb és legexkluzívabb fődíja.

A 3,8 literes, 24 szelepes motor 385 lóerős, legnagyobb nyomatéka 420 Nm. Az összkerékhajtású kabrió 4,7 másodperc alatt gyorsul százas tempóra, végsebessége 295 km/h.

A március 13-15 között zajló AMTS a legnagyobb hazai közlekedési tematikájú kiállítás, így a Hungaexpo teljes területén zajlik majd. Nyolc pavilonban összesen több mint 1200 kiállított autót lehet megcsodálni. Természetesen a különleges tuning autók mellett, lesznek oldtimerek és az autóimportőrök újdonságai is bemutatkoznak, Idén újdonság lesz a szupersportautós részleg, ahol Porschék, Lamborghinik, Ferrarik sorakoznak majd. Nem hiányzik majd a drift- és offroad-show sem.

Egy kis visszatekintés tavalyra:

Az UNIX – Autó, Motor és Tuning Show 2026 ideje alatt egyetlen belépővel megtekinthető: