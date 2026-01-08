Az autót megvenni sem egyszerű, de utána az évek során további jelentő összeget költünk a fenntartásukra, működtetésükre. Így a legtöbb vevőnek elsőrangú fontosságú, hogy melyik is az olcsó autó?

Hogy mely modellek állnak a legjobban ebben a versenyben, ahhoz értékes támpontot találunk az Német Autóklub (ADAC) 2025-ös autótesztjeinek kiértékelésében. Az eredmény pedig tartogat egy vaskos meglepetést: egy olyan kategória tarolt, amire kevesen számítottak.

Kezdjük a feketelevessel, mert a helyzet láttán a legtöbb vevőnek ökölbe szorul a keze: frusztráló idők járnak az autóvásárlókra. Eltűntek az igazán olcsó autók, a határ ma már hatmillió forint körül mozog, ennél alacsonyabb összegért csak kivételes esetben találunk teljesen új autót.

A kereskedésben hagyott összeg azonban csak az érem egyik oldala. A vásárlókat – jogosan – jobban érdekli a nagy kérdés: Mit kapok valójában a pénzemért? És ami még fontosabb: Mennyibe fog ez nekem fájni az évek során?

Ebben erős az ADAC által végzett számítás. Az autók puszta tulajdonságait az teszt összpontszáma mutatja, de ez önmagában kevés lenne. Ezért van egy külön osztályzat az autó fenntartási költségeire. Ez nem csak a vételárat nézi, mert az félrevezető lenne. Egy komplex számításról van szó, amely ötéves tartási idővel kalkulál, beleértve minden üzemeltetési költséget, az adókat, a biztosítást és a legnagyobb mumust, az értékvesztést is.

2025 ár-érték bajnokai: Fordult a kocka

A jelenlegi elemzés 100 olyan modellt vizsgál, amelyet az ADAC 2025-ben tesztelt. Bár ez nem fedi le a teljes piacot, tűpontos képet ad arról, mi a helyzet ma az újautó-fronton. A 100 modellből 32 kapott “jó” ár-érték minősítést, 63 modellnek be kellett érnie a “kielégítővel”, 5 autó pedig épphogy megütötte az “elégséges” szintet.

“Kiváló” minősítés? Ilyet egyetlen autónak sem tudtak adni a szigorú ítészek.

Azért első helyezett így is lett, az idei év egyértelmű győztesei a Hyundai Inster (kb. 9,2 millió forint a német piacon) és a Mini Cooper E (kb. 11,1 millió forint). Két pofás kisautó, és mindkettő 2,0-ás ár-érték osztályzatot hozott. A különbség annyi, hogy míg a Mini az autóként nyújtott tulajdonságaival, addig az Inster az alacsonyabb fenntartási költségeivel gyűjtötte a pontokat.

Ami viszont igazán mellbevágó: a Top 10-ből hét modell tisztán elektromos hajtású.

Ez abszolút újdonság, ami a német szakértőket is megdöbbentette. A korábbi években a villanyautók labdába sem rúgtak az élmezőnyben, a tavalyi listán a legjobb elektromos (az MG4) is csak a 17. helyet csípte meg. A trend világos: a villanyautók egyre jobbak, és ami fontosabb, egyre versenyképesebb az árazásuk.

A luxus ára

A 2025-ös elektromos befutók táborát erősíti az Inster és a Mini E mellett a Dacia Spring, a Kia EV3, a Mini Aceman, a Renault 5 és különösen a Škoda Elroq.

Az Elroq esete tanulságos: hiába kapott a teszten kiváló, 1,6-os technikai osztályzatot, a matekot elrontotta a költségoldal (2,8-as osztályzat). Az ok prózai: a magasabb, 17 millió forintos (44 180 euró) vételár és a vaskos értékvesztés lehúzza az átlagot.

A lista végén, ahogy azt megszokhattuk, a prémium szegmens nagyágyúi tanyáznak. Audi, BMW, Mercedes, Volvo – itt a minőségbe nem lehet belekötni, de az árba igen. A 2025-ös sereghajtó az Audi Q8 (36,4 millió forint). Hiába a remek technika (2,3), a brutális fenntartási költségek miatt egy 5,5-ös (“elégtelen”) osztályzatot kapott a költségoldalon. Mellette a szintén nem olcsó, 31 millió forintos (80 700 euró) Porsche Macan szinte akciós árúnak tűnik.

A listából idén még kihagyták a nagyon friss, ismeretlen kínai márkákat, mert ezeknél korábbi adatok híján nem tudtak reális költségszámítást végezni.

Mitől drága az autó?

A technikai tudás és a költségek súlyozása 50-50%. A költségeknél a legnagyobb tétel mindig az értékvesztés – minél drágább egy autó, annál nagyobbat bukunk rajta. De ide számolják a biztosítást (Casco + KGFB), az adókat és az “üzemanyagot” is. Itt jön ki a villanyautók előnye: nincs gépjárműadó (Németországban), és jellemzően alacsonyabbak a szervizköltségek.

Bár nagyon fontos az ár-érték arány, ha új autó vásárlását tervezzük soha ne ez legyen az egyetlen szempont. A legjobb döntés alapja a teszteredmények, a valós fenntartási költségek és a saját igényeink józan mérlegelése.