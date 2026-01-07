Az elmúlt két napban lehullott hó miatt az ország egyes részein személygépkocsival még nem lehet (biztonságosan) közlekedni, erre reagál a rendőrség.

Az egyenruhások közlése szerint terepképes Rába és Unimog teherutókkal indultak el azon térségébe, ahová a hóhelyzetben végrehajtandó feladatokhoz másképp nem lehet eljutni.

A járművekkel pokrócokat és hólapátokat is szállítanak, valamint segítik az ott szolgálatot teljesítő rendőrök és a védekezésben résztvevők munkáját.

Az említett járművek közül a Rába pontosabban a H14.240AEL-112 típus, mely az MAN D0836 LFG01 E3 jelű, soros hathengeres, 280 lóerős dízelmotorjával készül, amelynek erejét a ZF 832 fokozatú váltója juttatja a négy hajtott kerékre. A 7240 mm hosszú, 2540 mm széles, 2940 mm magas teherautó (lekorlátozott) végsebessége 85 km/óra, a komoly hasmagasságnak és a 14.00 R 20-as kerekeknek köszönhetően 30 fokos emelkedővel is képes megküzdeni. A 10 tonnás Rába közúton 6400, terepen 5000 kg cipelésére képes.

Az Unimog teljes nevén a Mercedes-Benz Unimog UHE 452 típus. A 4023-as sorozatba tartozó, szimpla fülkés német járgányt 5132 köbcentis, soros négyhengeres, 231 lóerős dízelmotor hajtja, hossza hajszál híján 5 méter, szélessége 2,2, magassága 5 mm híján 3 méter. Kapcsolható összkerékhajtással, 900 Nm-es nyomatéki csúccsal, 41° és 45°-os első és hátsó terepszögekkel ugyancsak szinte bárhol elboldogul. Közúton csúcssebessége 89 km/óra.