Az időjárás egyre szélsőségesebbé válásával olyan járművekre van szükség, amelyek flexibilisek és szükség esetén többféle helyzetben is bevethetők. A Mercedes-Benz nemrég olyan teherautókat adott át, amelyeket katasztrófavédelmi feladatokra, így például áradásokra, vagy erdőtüzekre készítettek fel.

A 26 darab Unimog Németország déli részén, Hessen-tartományban állt forgalomba. A flotta kifejezetten sokoldalú, mert darus, platós, valamint csere-felépítményes változatok is megtalálhatók köztük. A járműveket speciális hővédő bevonattal látták el, ennek köszönhetően erdőtüzeknél is bevethetők. 1,2 méteres gázlóképességüknek köszönhetően pedig a kisebb patakok, vízátfolyások sem jelenthetnek számukra akadályt.

Az alapjármű az U 5023-as típus, amely több mint 50 centiméteres hasmagassággal rendelkezik, de gumiabroncs-nyomás szabályozó rendszerrel is felszerelték. A nagy hasmagasság és a vezetőfülke mögé beépített rakodódaru ellenére a teherautók megfelelnek az előírt 3,3 méteres karosszéria magasságnak. A megfelelő modullal felszerelve akár kétezer liternyi oltóanyag szállítására is képesek. A csatlakoztatható utánfutón pedig az oltási műveletekhez, vagy evakuáláshoz szükséges eszközök, felszerelések szállíthatók.

Amennyiben nincs modul felszerelve, abban az esetben a nagy rakodófelület sokoldalú logisztikai teherautóvá teszi ezeket a teherautókat, mert ennek köszönhetően akár 8 darab euro-raklapot is el tudnak szállítani az utánfutóval együtt, illetve homokzsákok fuvarozására is tökéletesen alkalmasak. Az Unimogokat a könnyebb boldogulás érdekében kábelcsörlőkkel is ellátták, amelyek akár önmentésre is alkalmasak.

Az Unimog katasztrófavédelmi járművek tehát készen állnak arra, hogy megküzdjenek a legváratlanabb helyzetekkel.