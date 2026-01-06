A Las Vegas-i CES szórakoztató elektronikai szakkiállításon mutatta be új, nagy nyelvi modellen alapuló digitális asszisztensét a BMW. Az iX3 fedélzetén bemutatkozó generatív mesterséges intelligencia birtokában van a nyelvhasználat képességének: képes összetett közléseket értelmezni, és azokra adekvát választ adni.

59 fotó

Az Amazon Alexa+ tudása meghaladja a korábbi generációs digitális asszisztensekét: természetes módon képes kommunikálni, és állítólag azt is tudja értelmezni, ha egyetlen mondatban több kérdést is felteszünk neki.

Az új technológia legkésőbb 2026 második félévében debütál a német és észak-amerikai piacokon, a 9. és 10. generációs BMW operációs rendszert futtató járműveken. A BMW már 2025 tavaszán bejelentette, hogy továbbfejleszti hangvezérelt személyi asszisztensét, és többek között magyarul is megtanítja azt. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az Alexa+ már induláskor ért majd magyarul.