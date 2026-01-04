Az autósoknál Mini-győzelmet hozott a Dakar-rali vasárnapi, első szakasza Guillaume de Mévius és navigátora, Mathieu Baumel elsősége révén. Mögöttük a veterán Nasszer al-Attijah zárt másodikként a Daciával, míg a nap egyik legnagyobb meglepetését Martin Prokop és Viktor Chytka okozták azzal, hogy nem gyári Fordjukkal a harmadik helyen végeztek.

A motorosoknál a szombati prológgal megegyezett a végső sorrend, azaz Edgar Canet mögött a címvédő Daniel Sanders lett a második, míg a harmadik időt Ricky Brabec érte el. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel – akinek ez a 16. Dakarja – 25 perc 22 másodperces hátránnyal zárt a 22. helyen.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin – amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye – csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár a résztvevőkre Szaúd-Arábiában. Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél is Janbuban lesz január 17-én.

Eredmények, 1. szakasz (Janbu-Janbu, 305 km):

autósok:

Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel (belga, francia, Mini) 3:07:49 óra Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 40 másodperc hátrány Martin Prokop, Viktor Chytka (cseh, Ford) 1:27 perc h.

motorosok:

Edgar Canet (spanyol, KTM) 3:16:11 óra Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 1:02 perc h. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 1:32 p. h.

…22. Gyenes Emánuel (romániai) 25:22 p. h.

