Több mint 800 résztvevővel, köztük magyarokkal indul szombaton a 48. alkalommal sorra kerülő Dakar-rali, a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye, amelyen csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár az indulókra Szaúd-Arábiában.

Az idei Dakar lesz a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, ezúttal a rajt és a cél is Janbuban lesz, ahol szombaton a prológot, majd vasárnap az első gyorsasági szakaszt rendezik meg. Hétfőn elhagyja a mezőny a tengerparti települést és megkezdődik a kéthetes száguldás, amely során jövő szombaton pihenőnapot tartanak Rijádban, a viadal vége pedig január 17-én lesz Janbuban.

Pillanatok a 2025-ös Dakar-raliról – a képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

Magyar színekben indul a motorosok között a szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel, akinek ez lesz a 16. Dakarja, az autósoknál pedig egy Nissan Patrol volánja mögött ott lesz a Hamza Péter, Kalmár András magyar-osztrák kettős, valamint a Classic géposztályban rajthoz álló Gaál Roland, Eigner Mihály és Balázs Szabolcs, Tempfli László duó, mindkettő Mitsubishi Pajero típusú versenygéppel. A kamionosok mezőnyében a nagyon rutinos Darázsi Zsolt vezeti majd az SSP Team MAN típusú járművét, amely elsősorban szervizelési feladatokat lát el a kéthetes viadal során.

A motorosoknál az idei Dakaron is indul a címvédő és most második sikerére hajtó Daniel Sanders, akinek bőven lesz kihívója, többek között a korábbi kétszeres győztes Ricky Brabec, a 2023-ban harmadik Skyler Howes, a 2024-ben másodikként zárt Ross Branch, vagy a tavaly negyedik Luciano Benavides.

Ami a négykerekűek népes mezőnyét illeti, címvédőként vesz részt a mostani Dakaron a Toyota Hiluxszal a helyiek kedvenceként Jazid al-Radzsi, akinek továbbra is Timo Gottschalk navigál majd. Kihívóban azonban ebben a kategóriában sem lesz hiány: Daciával indul a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb, Forddal a négyszeres Dakar-győztes és kétszer ralivilágbajnok Carlos Sainz, Mattias Ekström, valamint a 30. Dakarján induló Nani Roma. Szintén Daciával áll rajthoz az ötszörös győztes Nasszer al-Attijah, és egy év kihagyás után visszatér a Dakar történetének legsikeresebb versenyzője, Stephane Peterhansel, aki korábban motorkerékpárral hatszor, autóval nyolcszor bizonyult a legjobbnak a viadalon.

Az idei útvonal az eddig már megszokottakhoz hasonlóan komoly kihívások elé állítja a résztvevőket, ezúttal két olyan páros gyorsasági szakasz is lesz, amelyek során az éjszakát az etapok között kijelölt táborhelyeken töltik a versenyzők. Ilyen úgynevezett maratoni szakaszból egy-egy lesz a verseny két különböző hetében, s ezeken nincs külső szerviz, a versenyzők ugyanakkor segíthetnek egymásnak, miközben egy sátorra, egy hálózsákra és a szervezők által kiosztott élelmiszeradagokra támaszkodva kell átvészelniük az éjszakát a sivatagban.

A szombati prológ után vasárnap az első szakasszal indul az éles verseny, majd 13 gyorsasági után ér célba a mezőny Janbuban.