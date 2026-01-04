A szombati prológgal elrajtolt a 2026-os Dakar-rali, és bár a nulladik szakaszként emlegetett első etap csupán 22 kilométeres volt, máris bekövetkezett az első komolyabb dráma. Daniel Schröder tette tetőre a Volkswagen Amarokját, és a német versenyző nemhogy utána, hanem már menet közben sem fogta vissza magát.

Még javában pörgött az autó, amikor Schröder elkezdte ostorozni önmagát. „Hogy lehetek ilyen hülye?” – kiabálta a rádióba.

A 229-es rajtszámú Amarokból végül a 37 esztendős versenyző és navigátora, Henry Carl Kohne is sértetlenül szállt ki.

Ford-elsőség a nulladik napon

A prológot az autósoknál Mattias Ekström zárta az élen, vagyis Ford-győzelemmel kezdődött az idei Dakar. Mögötte 14 másodperccel célba érve, a hatodik helyen indított a hazaiak kedvence, a címvédő Jazid al-Radzsi. Egy Nissan Patrol volánja mögött a Hamza Péter, Kalmár András magyar-osztrák kettős 6 perc 54 másodperc hátránnyal a 171. lett.

A motorosoknál Edgar Canet nyerte a szombati napot, aki három másodperccel bizonyult jobbnak a címvédő Daniel Sandersnél. A magyar színekben induló, szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel – akinek ez a 16. Dakarja – 52 másodperces hátránnyal zárt, így a 17. helyen rangsorolták.

A kamionosok mezőnyében a rendkívül tapasztalt Darázsi Zsolt és csapata úgy végzett a 37. helyen 6 perc 28 másodperc hátránnyal, hogy az általa vezetett SSP Team MAN elsősorban szervizelési feladatokat lát el a kéthetes viadalon.

A Classic géposztályban rajthoz álló Gaál Roland, Eigner Mihály a 45., míg a szintén Mitsubishi Pajerót hajtó Balázs Szabolcs, Tempfli László duó pedig a 94. volt.

Eredmények, prológ (Janbu, 22 km):

autósok:

Mattias Ekström (svéd) 10:48 perc Mitchell Guthrie (amerikai) 8 mp. hátrány Guillaume De Mévius (belga) 8 mp. h.

…171. Hamza Péter, Kalmár András 6:54 p h.

motorosok:

Edgar Canet (spanyol) 11:31 p. Daniel Sanders (ausztrál) 3 mp. h. Ricky Brabec (amerikai) 5 mp. h.

…17. Gyenes Emánuel 52 mp. h.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár az indulókra Szaúd-Arábiában, és január 17-én ér véget.

A 48. Dakar-rali előzetese ide kattintva olvasható el: