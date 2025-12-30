Hasznos tudás, hogy melyek a legmegbízhatóbb típusok, de sajnos legalább olyan értékes azt tudni, hogy mit kerüljünk el, ha néhány éves autóban gondolkodunk.

A brit What Car? magazin évről évre megkéri olvasóit, osszák meg a szerkesztőséggel az autójukkal szerzett tapasztalatokat. Így épül fel az a megbízhatósági rangsor, amelyet aztán minden lehetséges módon osztanak, szűrnek, csoportosítanak. Hiszen nincs olyan vásárló, aki előzetes elképzelések nélkül menne használt autót vásárolni, így teljesen felesleges a teljes kínálatot fejben tartani: elég, ha tudjuk, melyek a legmegbízhatóbb / legmegbízhatatlanabb kisautók, kabriók, terepjárók, és így tovább.

A napokban megírtuk, hogy a 32 ezer visszajelzés alapján összeállított listán mely szabadidőjárművek bizonyultak a leginkább megbízhatónak, most pedig azokat mutatjuk meg nektek, amelyekkel a legtöbbet szívták üzemben tartóik.

Az alábbi képre kattintva megtudhatod, melyek a legkevésbé megbízható fiatal szabadidőjárművek