Magyarországon jelenleg 100 eladott új autóból 63 szabadidőjármű, Európa egészét tekintve hasonlóképpen uralják az eladásokat a SUV-ok.

Ez persze úgy lehetséges, hogy egy sokszínű kategóriáról van szó, amely minden szempontból képes versenyre kelni a hagyományos karosszériatípusokkal: a legkülönfélébb méretekben, ártartományokban, teljesítmény-szinten és minőségben állnak rendelkezésünkre a szabadidőjárművek.

A brit What Car? szokásos, éves olvasói felmérésén összegyűjtötte a használatban lévő autókkal, így a szabadidőjárművekkel szerzett tapasztalatokat, és ezek alapján rangsorolta az egyes SUV-típusok minőségét. A 32 ezer felhasználótól kapott visszajelzés alapján a legfeljebb 5 éves crossoverek közül ezekkel akad a legkevesebb probléma:

A legmegbízhatóbb fiatal szabadidőjárművek