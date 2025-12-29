Még 2025 őszén jelentették be, hogy újra sportos kupét hoz Európába a Honda. Azóta már be is mutatták a friss Prelude modellt, amelyet októberben ki is próbáltunk, erről itt lehet bővebben olvasni. A fronthajtású kupéban egy hibrid rendszer dolgozik, elméletben 200 lóerős rendszerteljesítménnyel, a valóságban azonban a maximális teljesítmény a villanymotor 184 lóereje.

Japánban már több hír is terjed arról, hogy a gyártó hamarosan bemutat egy erősebb, sportosabb kiadást is, ráadásul hatfokozatú, kézi váltóval. Több változat is kering a közbeszédben, ám például a Type S-ről szóló pletyka kevéssé hihető, hiszen ott a jelenleginél gyengébb konfigurációról írnak.

A Carscoops beszámolója szerint a legvalószínűbbnek a Type R változat tűnik, amelyben a gyártó 2,0 literes, négyhengeres turbómotorja dolgozna 329 lóerővel és 420 Nm forgatónyomatékkal, akárcsak a Civic Type R-ben. Ezzel a hajtással már egy egészen más kávéház lenne az új Prelude, hiszen a jelenlegi változat messze van a kemény sportautó kategóriától.

A japán Creative311 egyik újságírója azonban egy hondás eseményen megkérdezte a gyártó egyik vezetőjét, hogy valóban várható-e ilyen kiadás a kupéból, ő azonban lehűtötte a kedélyeket: „Jelenleg nincs tervben sem Type S, sem Type R kivitel a Prelude-ből.”

Egyébként azért sem valószínű, hogy a közeljövőben lesz Type R Prelude, mert az házon belüli konkurenciát állítana a Civic Type R-nek. Aztán ott van az a tény is, hogy korábban sem volt Type R verzió az eddigi Prelude generációkból. Azonban „soha ne mondd, hogy soha” alapon még bármi lehet, majd az idő megválaszolja ezt a kérdést.