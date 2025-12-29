Még 2023-ban történt, hogy egy férfit négyszer is elkaptak bódult állapotban vezetésért a győri rendőrök. Június és október közt sikerült ezt a mutaványt összehoznia, ráadásul a vezetéstől már el volt tiltva – olvasható az Ügyészség oldalán.

A járőrök egyébként minden egyes alkalommal találtak is a férfi autójában kábítószert, tehát nem csak a szervezetében volt jelen az anyag. Az igazoltatások így ezekben az esetekben elég hatásosnak bizonyultak.

Az ügy azért lett aktuális, mert mostanra eljutott odáig a folyamat, hogy a járási ügyészség kábítószer birtoklásának bűntettével és más bűncselekményekkel is megvádolta a sofőrt. A Győri Járási Ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság börtönbüntetést, valamint közügyektől és járművezetéstől eltiltást szabjon ki vele szemben.

Mivel utóbbi intézkedés eddig sem hozott sok eredményt, így megvan az esély arra, hogy a bíróság a börtönbüntetés irányába hajlik majd ebben az esetben. Szintén az ítéletre vár az az autós, aki letarolta a közútkezelő autóját és munkatársát a Hajdúságban, erről az esetről itt számoltunk be.