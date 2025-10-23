Még 2024 februárjában történt, hogy egy férfi autójával közlekedett Hajdúdorog felől Hajdúböszörmény irányába, ám a figyelmetlen sofőr a jó látási viszonyok ellenére nem vette észre az út szélén álló közútkezelő járművet – olvasható az Ügyészség oldalán.

Az autós nekiütközött a munkavégzés miatt a helyszínre érkező kisteherautónak, amelyen egyébként a figyelmeztető jelzés is működött. A jármű elsodorta a közútkezelő munkatársát is, végül mindannyian az árokban kerültek.

A vétlen munkásnak 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülései keletkeztek, a figyelmetlen sofőr megúszta kisebb sérülésekkel. Az ügyben a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság nyomozott, most pedig eljutott a dolog odáig, hogy a A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúböszörményi Járásbíróságra.

Indítványt tettek arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül a férfival szemben pénzbüntetést szabjon ki, és határozott időre tiltsa el őt a közúti járművek vezetésétől. Korábban sajnos súlyosabb eset is történt, idén áprilisban Borsodban gázolták halálra a közútkezelő egyik munkatársát: