Novemberben a használtautó-kínálat ár szerinti megoszlása minimális eltérést mutatott az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy az elmúlt időszak gyors átrendeződése után a piac egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett. A 2,5 millió forint alatti autók aránya 37,7 százalék volt, miközben a 2,5–5 millió és az 5–10 millió forintos kategória együttesen már a kínálat több mint felét adta, a tízmillió forint feletti árú autók aránya 12,2 százalék volt.

Éves alapon ugyanakkor továbbra is egyértelmű a trend: az olcsó szegmens visszaszorul, a középkategóriás autók súlya nő. Az átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott, ami arra utal, hogy novemberben már nem az árak emelkedése, hanem a kínálat összetételének változása határozta meg a piacot – áll a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös statisztikájában.

Éves összehasonlításban az alternatív hajtású járművek növekedése továbbra is kiemelkedő: az elektromos autók száma 30,1, a hibrideké 16,8 százalékkal bővült. Ezzel szemben a benzines és dízel modellek darabszáma csak minimálisan változott.

November egyik legérdekesebb fejleménye, hogy a használtautó-piacon gyakorlatilag eltűnt az árkülönbség a hibrid és az elektromos autók között. Mindkét kategória átlagára 11,5 millió forint körül alakult, miközben éves szinten mindkét hajtástípusnál érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető. A hibrid autók esetén ez 4,7, míg az elektromosok esetében 8,5 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt.