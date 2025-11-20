A legfrissebb adatok a magyar használtautó-piac lassú szerkezetváltását jelzik. A kínálat fiatalodott, nőtt az alternatív hajtású modellek aránya, az árstruktúra is átalakult, csökkent az olcsóbb autók részesedése, és emelkedett a magasabb árkategóriák súlya – áll a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal októberi közös statisztikájában.

A személyautó-hirdetések 2025 októberében 37,8 százalékban tartoztak a 2,5 millió forint alatti árkategóriába, 27,6 százalék 2,5-5 millió forint közé, 22,1 százalék az 5-10 millió forintos sávba esett, míg 12,5 százalék 10 millió forint feletti áron szerepelt. Egy év alatt a legolcsóbb szegmens hozzávetőleg négy százalékkal zsugorodott, miközben a 2,5-5 millió forint közötti kínálat kis mértékben, az 5-10 milliós kategória pedig 2,5 százalékkal nőtt.

A kínálati átlagár októberben 5,6 millió forintra nőtt a tavalyi 5,4 millió forinthoz képest, ami egyértelműen a drágább modellek térnyerését tükrözi.

A tíz legnépszerűbb modell között az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,7 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift volt a legolcsóbb 1,65 millió forintos átlaggal. A Kia Ceed volt a legfiatalabb modell 9 év körüli átlagéletkorral, míg a Suzuki Swift közel 17,3 évvel vezette az idősebbek listáját. Az árváltozások között a Suzuki Swift mutatta a legnagyobb, 13,8 százalékos éves drágulást. Életkor tekintetében a legtöbb modell fiatalodott, kivéve az Astra J-t, amelynél stagnálást regisztráltak.