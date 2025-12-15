Miután áprilisban bemutatkozott az AUDI E5 Sportback, most itt az AUDI EX7: egy felső kategóriás, tisztán elektromos szabadidőjármű, amely 2026 első félévében kerül forgalomba Kínában, és csak Kínában.

5 fotó

Az EX7 ugyanazt a formanyelvet beszéli, mint az E5 Sportback. Orrát és farát faltól falig húzódó fénykeret jelöli ki. Ezeket a dizájnelemeket fizikailag is leválasztották a karosszériáról, mélyebbre ültették, így teremtve izgalmas térbeliséget az egyébként végletekig letisztult, szinte már steril karosszérián. Elöl a pajzs két szélén, függőleges elrendezésben sorakoznak a mátrix LED adaptív fényszóró elemei.

Az EX7 5049 mm hosszú, szélessége 2002 mm (ez vélhetően a digitális külső tükrök nyélre erősített kameráival együtt értendő), magassága kifejezetten nagy, 1708 mm. A tengelytáv 3060 mm.

Ez a tekintélyes tengelytáv nagy méretű akkumulátort sejtet, ám ennek részletei egyelőre nem ismertek, de mivel a fél arasszal kisebb E5 Sportback is 100 kWh-os akkut kapott, ennél bizonyosan nem lesz kisebb az energiatároló kapacitás.

Ami biztos, hogy két hajtáslánc közül választhatnak a vevők, vélhetően mindkettő quattro, azaz dupla villanymotoros, összkerékhajtású lesz. A kisebbik 300, a nagyobbik 500 kilowatt csúcsteljesítményre lesz képes, ami 483, illetve 805 lóerőnek felel meg.

Az AUDI 2024 novemberében alakult meg, hogy helyi fejlesztésű és gyártású modellekkel szolgálja ki a kínai piacot. Nemcsak a dizájn egyedi, hanem a műszaki tartalom is: az alapokat adó Advanced Digitized Platform a Volkswagen és a SAIC együttműködésének a gyümölcse, és az elektromos hajtástechnológia mellett fejlett online technológiai funkciókat is kínál. Ezek között nyilvánvalóan ott van a magas szintű önvezető képesség, amiről a szélvédőkeretbe integrált LiDar (lézeres radar) tanúskodik, míg a B oszlopon vélhetően egy, a vezető azonosítására szolgáló, feltételezhetően optikai (kameraalapú) szenzor látható.