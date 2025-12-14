Még 2024 tavaszán történt, hogy egy sofőr Nagykátáról Tápiószele felé haladt autójával, amelyben utasként felesége utazott. A férfi azonban részegen ült a volán mögé, és egy erősen balra ívelő kanyarban lesodródott az úttestről, majd az autó a levegőben megperdülve egy közeli ingatlan betonkerítésének csapódott – olvasható az Ügyészség közleményében.

A balesetben a férfi és felesége is súlyos sérülést szenvedett, a Peugeot 206 a tetején állt meg a csattanás után. Most jutott el odáig az ügy, hogy a Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített ittas járművezetés bűntette miatt emelt vádat a férfival szemben.

Vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozták, hiszen a vérében a megengedett érték közel négyszeresét elérő mértékű alkohol volt. Bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.

Épp a minap számoltunk be arról, hogy Az éves európai ROADPOL-terv alapján a rendőrség egy héten át országos közúti ellenőrzést tart Magyarország teljes területén. A december 15-e és 21-e közötti akció célpontjai az ittas és bódult állapotban vezető sofőrök lesznek.