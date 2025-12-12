Pórul járhat az, aki megszokásból parkol december 13-án, a szombati nap ugyanis munkanap, amit a december 24-i pihenőnapért cserébe kell ledolgozni. Ez azonban azt jelenti, hogy a parkolás tekintetében a hétköznap érvényes szabályok élnek, vagyis fizetni kell a várakozásért.

Aki mégsem teszi meg, azt megbírságolhatják. Ennek mértéke az egyes magyarországi településeken és várakozási zónákban eltérő lehet, ugyanakkor 15 napon túli befizetés esetén az óránkénti várakozási díj negyvenszeresébe fájhat, ami az ünnepek előtt nem várt, több tízezer forintos nagyságrendű kiadást jelent.

Ha a budapesti példából indulunk ki, ahol a legdrágább zónában 600 forintot kell fizetni egy óra parkolásért, egy személyautó esetében itt 24 000 forintra rúghat a pótdíj. A fővárosban egyébként az alábbi tarifák vannak érvényben:

A zóna: 600 Ft/óra (8:00-22:00, 3 óra maximális parkolási idő)

600 Ft/óra (8:00-22:00, 3 óra maximális parkolási idő) B zóna: 450 Ft/óra (8:00-20:00, 3 óra maximális parkolási idő)

450 Ft/óra (8:00-20:00, 3 óra maximális parkolási idő) C zóna: 300 Ft/óra (8:00-18:00, 3 óra maximális parkolási idő)

300 Ft/óra (8:00-18:00, 3 óra maximális parkolási idő) D zóna: 200 Ft/óra (8:00-18:00, nincs időkorlát)

Erre nem árt majd figyelni 2026-ban is, amikor január 10-án (január 2-a helyett), augusztus 8-án (augusztus 21-e helyett) és december 12-én (december 24-e helyett) is ledolgozós szombat lesz.

Az ünnepek közeledtével egy másik fontos változásról sem feledkezhet meg az, aki Budapesten készül parkolni: