Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – közölte a Fővárosi Önkormányzat a Telex érdeklődésére.

A főváros szerint sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók – ezért változtattak a szabályozáson. A Fővárosi Közgyűlés egyébként még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet.

A két ünnep között három munkanap lesz: december 29. hétfő, december 30. kedd és december 31. szerda. A főváros tájékoztatása szerint a BKK az ünnepek előtt részletes tájékoztatást ad majd a parkolási rendről.