Míg Ferdinand Porsche és fia, Ferry Porsche mérnökemberek voltak, a harmadik generációs Ferdinand Alexander formatervezőként teljesedett ki. Ha pontosan meghatározzuk egy leendő tárgy célját, a forma általában magától megszületik – vallotta a dizájner, akinek a világ a 911-est köszönheti, de saját munkái közül sokkal jobban kedvelt a 904-es versenyautót, és aki a családtagok közül utolsóként hagyta el az autógyárat, hogy megalapítsa a Porsche Design formatervező stúdiót.

F.A. Porsche 1935. december 11-én született, tegnap ünnepelte volna kilencvenedik születésnapját. A jeles dátum tiszteletére a gyár egyedi munkákat megvalósító részlege, a Porsche Sonderwunsch bemutatott egy különleges szériát, amely minden részletében a mester emlékét idézi. Az autó kilencven példányban készül majd, de csak nyolcvankilenc eladó: a legelsőt F. A. Porsche fia, az idén 48 éves Mark Philipp Porsche vásárolta meg, míg a hétköznapi halandók majd csak 2026 áprilisától juthatnak az autóhoz, a gyártás pedig majd az év második felében indul.

Az évfordulós jármű alapjait a Porsche 911 GT3 adja, pontosabban annak Touring csomagos, visszafogottabb (fix helyett behúzható) hátsó szárnnyal szerelt változata. A 4,0 literes, hathengeres szívó boxermotor legnagyobb teljesítménye 510 lóerő, a maximális forgatónyomaték 450 Nm. A hátsókerék-hajtású, kézi sebességváltós túraautó 3,9 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 320 km/óra.

Mark Philipp Porsche egyébként nem csak passzív szemlélőként jut hozzá az autóhoz: tevőlegesen hozzájárult a tervezéséhez, és olyan részleteket vitt bele az építésbe, amelyek révén édesapja „egészen biztosan imádta volna ezt a különleges 911-est.” Ilyen például az exkluzív F. A. Greenmetallic fényezés, amely pontosan adja vissza F. A. Porsche személyes használatú 911-esének Oakgrünmetallic (tölgyfa-zöld metálfény) színét, vagy az ülések középső sávját díszítő F. A. Grid-Weave szövetet, amelyet a dizájner kedvenc kabátjáról mintáztak, és amelyben öt szín (zöld, fekete, barna, krémszín és bordó) váltakozik.

A Porsche kihasználja a lehetőséget, és új jelzést vezet be: 2026-tól minden egyedi festésű Porsche A-oszlopán megtalálható lesz a Paint to Sample embléma, aminek nincs más szerepe, mint hirdetni, hogy különleges kivitelű, a szokásosnál is drágább autóval van dolgunk.

A limitált széria egyedi részlete a fényes feketére festett Sport Classic keréktárcsa, amely egyébként nem rendelhető a Touring csomagos 911 GT3-hoz. Ennek dizájnja az ős-Porsche Fuchs felniket idézi, de központi kerékcsavarral megbolondítva. A típust azonosító 90 F. A. Porsche embléma pedig a gépházfedél rácsozatára szerelt, aranyozott plaketten kapott helyet.

Ugyanez a logó köszön vissza a talajmegvilágító lámpánál, a könyöklő bőrborításába préselve, valamint a műszerfalon. A váltógomb diófából készült, a műszerfalon F. A. Porsche aláírása látható egy plaketten.

A limitált kiadás szériafelszereltségéhez tartozik három különleges kiegészítő. Az egyik a Porsche Design Chronograph 1 különleges kiadása, amelynek dátumablaka fölött a szokásos Porsche logó helyett az F.A.P. kezdőbetűk olvashatók, pont úgy, mint anno F. A. Porsche személyes karóráján, amely egyébként a világ első fekete karórája volt.

A másik egy különleges utazótáska, amelynek barna bőre, bézs varrásai és szövetbélése mind az autó utasterében használt anyagokból készült, és amelyet az évfordulós embléma díszít. A harmadik pedig egy gyerekszánkó, amelynek eredetijét az 1960-as években dobta piacra a Porsche. A szánkó kevlármag köré felvitt szénszálas kompozitból készül, így könnyű és ellenálló. A szánkóból értelemszerűen csak 90 darab készül, külső színe az autó karosszériáját követi, belső párnázatát a korábban említett, speciális mintázatú szövetbe kötötték.

