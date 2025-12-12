A Stellantis egyetlen magyarországi gyártóegységeként újabb mérföldkőhöz érkezett a szentgotthárdi üzem, ahol a napokban legyártották a kétmilliomodik háromhengeres benzines turbómotort.

Az első ilyen típusú erőforrás 2020. január 9-én jött le a gyártósorról, ami akkor egy új korszak kezdetét jelentette. Az új termék bevezetése után évről évre növekedett a gyártási darabszám és a gyártott variánsok száma is, így a szentgotthárdi gyár jelenleg tizenhárom európai Stellantis-üzemet lát ezzel a hajtáslánccal.

Az európai Stellantis-márkák lágy hibrid modelljeibe kerülő háromhengeres mellett négyhengeres turbó benzinmotort is gyártanak, amit plug-in hibrid autókba szerelnek. Ezzel párhuzamosan javában zajlanak az elektromos hajtáshoz szükséges modul gyártásának előkészületei is a megmunkáló- és szerelősorok telepítésével.