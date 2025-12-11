Kell a hely a Renault-nál, ugyanis – mint arról korábban a Vezess is beszámolt – 2027-ben új kiállítóteret nyitnak a Párizshoz közeli Flins-sur-Seine-ban, ahol a márka 1898 óta íródó történelmet fogják bemutatni. A tervek szerint a múzeumban nagyjából 600 járművet fognak kiállítani, így kénytelenek voltak szelektálni, mivel eddig több modelljükből is akadt akár két-három darab.

Nem volt utolsó szempont az sem, hogy a franciák kerítsenek némi fedezetet a hiányzó típusok beszerzésére, így a múlt hétvégi árverés lényegében felért egy készletkisöpréssel. Mindazonáltal volt igény valami hasonlóra, amit jól mutat, hogy az aukció helyszínén több mint 1000 regisztrált licitáló jelent meg, zsúfolásig töltve az árveréstermet.

A kezdeményezés elsöprő sikerrel zárult, hiszen mindegyik kalapács alá került tétel gazdára lelt, így a teljes bevétel 12 millió euróra rúgott, ami a jelenlegi árfolyamon számolva csaknem 4,6 milliárd forintnak felel meg.

Az alábbi galériában megmutatjuk, hogy az egyes legendás Renault-modellek mennyiért keltek el: