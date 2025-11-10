1898-ban alapították a Renault-t, ennek megfelelően gazdag múlttal is rendelkeznek. Gyűjteményük a bő 125 év alatt szépen gyarapodott, és itt most nem csak a történelmi autókra kell gondolni, hanem archív dokumentumokra, vagy akár művészeti alkotásokra is. A francia márka úgy döntött azonban, hogy ideje szelektálni, rendszerezni mindent. Mindezt azért lépik meg, mert 2027-ben új kiállítóteret nyitnak a Párizshoz közeli Flins-sur-Seine nevű településen.

A Renault történelmét bemutató múzeum gazdag lesz látnivalókban, nagyjából 600 járműre lehet számítani. Az elképzelés szerint egy modellből elég, ha csak egy szerepel a kiállításon. Rengeteg autójukból azonban 2-3 is található náluk elfekvőben. Mi erre a megoldás? Eladják őket!

Természetesen az eladás nem használtautó-hirdető oldalakon vagy a közösségi felületeken történik, hanem ezekhez a modellekhez méltó módon árveréses formában. Az egyedi aukcióra december 7-én kerül sor a már említett településen, és tényleg minden várható, mi szem-szájnak ingere. Értékesítenek darabokat a márka kezdeti éveiből, köztük több F1-es és endurance-autót, tanulmányként megszülető négykerekűeket, illetve olyan, a fejlesztések során használt különlegességeket is, mint a szélcsatornába készülő, fából készült mini-modellek.

