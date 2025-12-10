Hamarosan megkezdődhet az MEB (moduláris elektromos építőszekrény) architektúra új generációs hajtási rendszereinek, az MEBeco motoroknak a sorozatgyártása az Audi Hungaria üzemében.

Ennek az előkészítése már 2023-ban megkezdődött, most pedig az utolsó simításokat végzik a gépsoron. A nullszériás gyártási fázis már sikeresen lezárult, most zajlanak a végleges gépátvételek, valamint a gyártási képességvizsgálatok.

A tényleges sorozatgyártás várhatóan 2026 első felében veszi kezdetét.

Nem az MEBeco elektromos hajtási rendszerek összeszerelése az egyetlen újdonság az Audi Hungaria győri üzemében: a jövőben több komponens is helyben készül majd.

A villanymotor-állórész (stator) és a sebességváltó gyártása terén szerzett kompetenciát kibővítve a jövőben a villanymotorok forgórészét (rotor), a lemezcsomagot, valamint a teljesítmény-elektronikát is helyben fogják gyártani, egy 33 ezer négyzetméteres hasznos alapterületű üzemrészben.