Miközben a Forma–1-ben az Abu-dzabi Nagydíj után téli szünetre vonul, a Forma–E következő idénye épp a minap rajtolt el a Sao Paulo ePrix-vel. A 2025/2026-os szezon első futamán a piros zászlók is előkerültek, miután az utolsó körökben Pepe Martí óriásit repült az autójával.

A 20 éves spanyol – akit még a gokartos éveiben karolt fel a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso – a Forma–2-ből igazolt át az elektromos sorozatba, korábban a Red Bull egyik akadémistája is volt. Pályafutása első Forma–E-futamának a 14. rajtkockából vághatott neki a Cupra Kiro színeiben, és bár pontszerző helyért harcolt, nem vette észre, hogy előtte lelassítanak a teljes pályás sárga zászló miatt, amire Mitch Evans balesete miatt volt szükség.

All the angles of Pepe Martí's scary crash in São Paulo 👀



Huge relief to see the driver walk away from this one@googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/0rz2aNO20r — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

Martí így hátulról eltalálta Antonio Félix da Costa Jaguarját és Nico Müller Porschéjét is, az autójával felrepült a levegőbe, majd többször is átfordult a tengelye körül. A Cupra Kiro végül a (még megmaradt) kerekeire érkezett meg, de közvetlenül utána lángra is kapott. A többszörös F3-as és F2-es futamgyőztes sértetlenül kászálódott ki a roncsból.

„Jól vagyok. Hogy őszinte legyek, lelkileg sokkal jobban megviselt ez a baleset, mint fizikailag. Nagyon jó eredményre készültünk” – nyilatkozta később a RacingNews365.com-nak Martí, aki a baleset miatt négy büntetőpontot kapott, továbbá a januári Mexikóvárosi ePrix-t csak a rajtrács végéről kezdheti el.

A Forma–E szezonnyitóján a 2023/2024-es bajnok Jake Dennis győzelemre váltotta a pole-ját. Az Andretti brit pilótája mögött a Nissan világbajnoki címvédője, Oliver Rowland, valamint a citroënes Nick Cassidy végzett még a dobogón.

