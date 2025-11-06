2014-ben indult a világ első villany-formaautós világbajnoksága, a Forma-E (Formula E), melyben a villanymotoros gépek a világ nagyvárosainak utcai pályáin versenyeznek szinte hangtalanul. Bár a széria a mai napig inkább rétegszórakozás, az autógyártók számára jó terep a villanyautós fejlesztésre.

Az egyenkasztnis, a hajtás paramétereit is szabályozó, de a csapatoknak hangolási szabadságot engedő autókat használó sorozat 2026-27-es szezonra vált új versenygépre, érkezik a 4. generáció.

A frissen leleplezett Gen 4 jelentősen nagyobb és erősebb is lesz elődjénél. A jövőre érkező versenyautó a Gen 3 350 kW-ját közel megduplázva 600 kW-os teljesítményt kínál majd (470, illetve 800 LE), míg az energia-visszanyerő rendszer teljesítménye 600-ról 700 kW-ra nő.

Míg a jelenlegi specifikáció csak az időmérőkön, a rajtnál és az előzéseknél kínált összkerékhajtást, az új generációnál ez állandó lesz. Szintén újítás, hogy két aerodinamikai csomag lesz: a nagy leszorítóerejű a kvalifikációkhoz, alacsonyabb leszorítóerejű, így a fogyasztást csökkentő változat a futamokra.

Ahogy említettük, az autó jóval nagyobb lesz elődjénél: a hossz több mint fél méterrel (520 mm) növekszik 502 cm-ről 554-re, a tengelytáv 2705 mm-ről 3080 mm-re nő, a szélesség 1707 mm-ről 1800-ra bővül. (Kérdés, hogy az utcai pályákon van-e értelme ennek, hiszen a Forma-1 rákfenéje is az, hogy a szűkebb kanyarokat tartalmazó helyszíneken a böhöm nagy autók csak követni képesek egymást.)

Kattints a képre, nézd meg az új és a korábbi Forma-E-autókat!