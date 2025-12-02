Az Európában jelenleg egzotikumként forgalmazott Ford Bronco nevét kaphatja meg egy attól teljesen független, és annál jóval kisebb szabadidőjármű, amely állítólag már 2027-ben piacra léphet, derítette ki az Automotive News Europe.

Az új modell ugyanúgy a spanyolországi Valenciában készül majd, mint most a Kuga, és plug-in hibrid hajtásláncot kap.

7 fotó

Nem ez lesz az első modell, amely az észak-amerikai piacon nagy hagyományokkal rendelkező típusnevet társít vadonatúj, Európára méretezett technikával: ugyanezt a receptet követték a Ford Explorer megalkotásakor.

A Ford nem kommentálta az újság értesüléseit, ugyanakkor korábban már hivatalosan is beszéltek arról, hogy 2027-től egy új, többféle hajtástechnológiát alkalmazó modellt vezetnek be a valenciai üzemben.

Ugyanebben a spanyol gyárban készül korábban a Mondeo, a Galaxy és az S-Max, ám ezek nyugdíjazásával részben kihasználatlan maradt az üzem kapacitása, ami gazdaságtalanná teszi a működését.

Az új Ford Bronco (egyelőre maradjunk ennél a névnél) a Dacia Bigster és a Jeep Compass által kijelölt ösvényen indulhat el: ezek villamosított hajtástechnológiát társítanak robusztus megjelenéssel.

Az nem valószínű, hogy az új Bronco leváltaná a Kugát, ugyanakkor a Ford már bebizonyította, hogy gátlás nélkül eldob akár több évtizedes hagyományokkal rendelkező, erős típusneveket is, a Fiestától a Focusig, egyetlen modell sincs tehát biztonságban a márka kínálatában.

Képeinken a csak Észak-Amerikában forgalmazott Ford Bronco Sport látható, amely szintén csak névleg rokona a Broncónak.