A Warranty Solutions Group (WSG) a kiterjesztett garanciális szolgáltatásokra szakosodott, brit szolgáltató, amely a szigetország több mint ezerhétszáz autókereskedőjén keresztül kínálja garanciális konstrukcióit nem csak személyautókra, de könnyű és nehéz haszonjárművekre, motorkerékpárokra és lakóautókra. A fogyasztói szemlélethez igazodva speciális garanciát biztosít a nagyfeszültségű elektromos hálózattal rendelkező – azaz hibrid és tisztán elektromos – járművekre.

A WSG szakemberei 2024 decembere és 2025 novembere között több mint 15 ezer garanciális javítási igényt hagytak jóvá, és ezek alapján nagy biztonsággal tudták megállapítani, hogy mely márkákkal fordulnak elő a konstrukcióra visszavezethető (azaz nem felhasználói hibából fakadó) problémák, és melyekkel gyakrabban. Csak azokat a márkákat vették figyelembe, amelyekre legalább 100 aktív garanciális szerződéssel rendelkeznek – az egzotikus kis gyártók termékei tehát nem szerepelnek a toplistán.

Bár nem részletezték, feltételezzük, hogy kiterjesztett garanciákról lévén szó, a gyári garanciából épp kilépett, fiatal használt autók szerepelnek a felmérésben.

A lista csúcsán a Lexus áll 5,79 százalékos meghibásodási aránnyal, azaz minden tizenhetedik autóval fordult elő olyan probléma, amelyre a garanciális szolgáltató jóváhagyta a kifizetést. Rögtön alatta a Toyota (8,78%) és a Suzuki (10,80%) állnak.

A Top 5-be egyetlen európai márka, a Dacia került be (15,9%), a legjobb tíz márka között ott van még a Smart is, amely ugyan 2019 óta kínai érdekeltségű, de feltételezzük, hogy a vizsgált autók nem a 2022 után gyártott Smart #1, #3 vagy #5 modellek közül kerültek ki. Szerepel még a Top 10-es listán egy koreai gyártó (a Kia; a Hyundai pont lecsúszott), valamint egy kínai is (MG Motor) de a többiek mind japánok (a Mitsubishi csak 2023 óta értékesít saját neve alatt átcímkézett Renault-kat.)

A lista másik végén, a leggyengébben teljesítő autók között számos luxusmárkával találkozhatunk, illetve itt koncentrálódnak egy globális autógyártó leányvállalatai is. Ijesztő, hogy a sereghajtó esetében csaknem 50 százalékos a hibaarány.

Az alábbi galériában megtalálod a legjobban teljesítő tíz márkát, azok százalékos meghibásodási arányával egyetemben. A galériában a Warranty Solutions Group (WSG) felmérésének teljes eredményét tartalmazó táblázat is megtalálható.

Galéria: a 10 legmegbízhatóbb autómárka