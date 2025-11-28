Szaúd-Arábiában zajlik a Rali-világbajnokság 14. záró futama, ahova a Toyota már konstruktőri bajnokként érkezett, de az egyéni elsőség még nem dőlt el. A verseny központját és szervízparkját a dzsiddai jacht klub közelében építették fel, ahol egy érdekes kávézóra bukkantunk.

A különféle éttermek sorában áll a Lexus F Club Lounge, amelyet egy bemutatóteremnek is nézhetnénk, hiszen egy sportautó áll a közepén, ez azonban egy kávézó, étterem.

A helyet 2022-ben nyitott ameg Jameel Motors, amely egyébként az első szaúdi rali-világbajnoki futam szervezője is egyben. Az érdeklődők és a nyilvánosság számára is nyitott, ugyanakkor a Lexus tulajdonosainak exkluzív tagsági lehetőséget is kínál

14 fotó

A menüben forró és hideg italok (mocktail-ok (alkohol mentes koktél), török kávé, spanyol latte stb.), valamint saláták, szendvicsek és desszertek is szerepelnek — többek között japán sajttorta és datolyás sütemény is.

A lounge hangulata nyugodt és elegáns a falakat és a pultokat a Lexus modellek hűtőrácsának mintájának végtelenített motívuma díszíti. Az egyik oldalon autóalkatrészek díszítik a falat, míg a másik oldalt egy Lexus kerékpár látható és nem hiányoznak az ajándéktárgyak sem.

Természetesen a legérdekesebb a kávézó közepén álló Lexus RC F, a 2014-től gyártott kétajtós modell csúcsváltozata. A nálunk már nem forgalmazott sportkupé gyártása 2025-ben befejeződik, ez az autó épp az úgynevezett Final Edition sorozat egyik tagja.

A Vezess által többször tesztelt RC F-ben 5,0 literes szívó V8-as motor szerepel, nyolcfokozatú automata sebességváltóval és hátsókerék-hajtással kombinálva. Ebben a kivitelben egyedileg hangolt motor és hátsó differenciálművel. A motor maximális teljesítménye 472 lóerő, míg a csúcsnyomaték 535 Nm. Ezzel a kupé 4,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára végsebessége pedig 270 km/óra.

A 2025-ös RC F Final Edition különlegességei tartoznak a 19 colos kovácsolt BBS felnik, amelyekre Michelin Pilot Sport 4S abroncsok kerülnek, valamint a karbonból készült tető, első spoiler, küszöbök és diffúzor. A modellt aktív hátsó szárnnyal szerelik. A felnik mögött hatdugattyús első és négydugattyús hátsó Brembo fékek bújnak meg.

Az utastérbe fekete-piros bőr borítás kerül és nem hiányzik a sorszámmal ellátott „Final Edition” embléma a középkonzolról.