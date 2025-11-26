Amikor 2021-ben bemutatkozott, az Opel Astra maga volt a testet öltött jövő, a Grandland legutóbbi megújulása azonban már kijelölte a márka új arculati irányát, az Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo pedig azt a határt is meghúzta, ameddig az Opel hajlandó elmenni az új generációs orr- és farkialakítás terén.

4 fotó

A jelek szerint a következő, hetedik generációs Astra a fent vázolt, két lehetséges irány közül a radikálisabbat választja: a most közzétett részletfotók egy különösen merész, progresszív családi autó képét vetítik előre.

A 2020-as Mokkán debütált, majd a jelenlegi Astrán is gyorsan bevezetett Opel Vizor feszesebb, élesebb és fényesebb lesz, a villámos embléma világítani fog, mint a Grandland orrán.

Egyelőre ennyit lehet tudni az új Astráról, de az Opel hamarosan bejelenti a világpremier dátumát.