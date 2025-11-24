A Concept Three tanulmányautón bevezetett Art of Steel formanyelv egy valamivel hagyományosabb alkalmazási lehetőségét szemlélteti a Hyundai Crater tanulmány.

A dizájn szigorúan geometrikus, még annál is szögletesebb, mint amivel a Santa Fén találkozhatunk, a Nexónál meg pláne több az éles törés. Ez különösen jól áll az emelt futóművel, bütykös gumikkal és a szélvédőt a neki csapódó faágaktól védő huzalrendszerrel felszerelt járműnek.

32 fotó

Az orr és a far ugyanazokat a stíluselemeket alkalmazza, a masszív védőbetét fölött oldalsó légbeömlő, illetve -kivezető nyílások tagolják a lökhárítót, de klasszikus hűtőrács nincs, ezért villanymotorosnak gondoljuk az autót. Ez azt is megmagyarázná, miért nem kapott az autó nagyobb gázlómélységet biztosító sznorkelt, hiszen arra csak belső égésű motor esetében van szükség. Ezzel együtt a Hyundai semmit nem közölt a Crater esetleges hajtásláncáról.

A terepbarát megjelenéshez, illetve funkcionalitáshoz a masszív tetőcsomagtartó, illetve a szélvédőkeretre erősített kiegészítő lámpák is hozzájárulnak. Utóbbiak ugyanakkor a Hyundai Ioniq modellcsalád pixelfényes dizájnját idézik (lám, még egy villanyautós kötődés), és szándékosan primitív grafikai megjelenítésre is alkalmasak.

A kerékív-szélesítések műanyag paneljét szintén pixelgrafika: digitális rejtőmintázat díszíti.

A rajzos részletekben nem merült ki a tervezők képzelőereje: az egyik első vonószem egyben sörnyitó, míg a külső tükrök leszerelve zseblámpaként működtethetők.

Az utastér, ha lehet, még izgalmasabb. A puha, de tartós anyagok figyelemfelhívó színekkel és robusztus formákkal társulnak, ami a célszerűség és a komfort szokatlan párosát biztosítja. A fókusz itt is a többcélúságra esett: a felhasználók integrálhatják saját elektronikus eszközeiket. Semmi célszerű nincs abban, hogy a műszerfal apró perforációin át fény árad az utastérbe, viszont szép lehet. Műszeregység nem kell, az autóban oszloptól oszlopig tartó head-up kijelzőt találunk.

Az utasteret valós védelmi funkciót betöltő bukókeret szegélyezi, a fő dizájnelem a henger: a műszerfaltól kezdve az ajtópaneleken át az ülések párnázatáig minden hurkákból épül fel – kivéve a kormányt, ami a pixelgrafikára utalva szögletes.

Az autóban elsősegélynyújtó csomag, tűzoltó berendezés, kiszerelhető Bluetooth hangszóró, hengerpalástra szerelt kezelőszervek és egy digitális avatár található.

Bár hajtásláncról nem esik szó a Hyundai részéről, azt lehet tudni, hogy valódi terepjáróban gondolkodtak: nem csak a nyomógombokkal kapcsolható üzemmódok tanúskodnak erről, hanem a zárható első és hátsó differenciálművek, a vontatmánystabilizáló fékvezérlés, az iránytű és a magasságmérő is.

A fekete belső térhez zöldes arany tónusú külső szín társul, mindkettőt narancssárga részletek bolondítják meg – a szín a tábortűzre, a naplementére hivatott emlékezteti a szemlélőt.

Bár funkciójában természetközpontú, az anyaghasználatban konzervatív a Crater tanulmány: újrahasznosított műanyagok helyett bőr, Alcantara és fém uralja a belső teret.

A nagy kérdés, hogy fogják-e gyártani az autót, és ha igen, vajon az új generációs Tucson előfutárát tisztelhetjük-e benne.

A Hyundaitól nem állnak távol az őrült tanulmányautók: