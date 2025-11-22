Először másfél évvel ezelőtt látott napvilágot az az elképzelés, hogy a Fiat benzinmotort ültessen villanyautójába. Az autóiparban sokan bíztak túlzott mértékben a villamosításban, de a Fiat anyacége, a Stellantis mindenkinél komolyabban vette a küldetést, és többek között a Fiat 500e iránti kereslet gyors visszaesése mutatott rá arra, hogy a piac mégsem áll készen a tisztán elektromos járművekre.

Ezért villámtempóban hibrid hajtásláncot fejlesztettek az elektromos modellbe, ami nem lehetett egyszerű feladat – nyilván az eredetileg nem erre tervezett platformnak is betudható, hogy az újonc tömege legegyszerűbb kivitelében is meghaladja az egy tonnát, míg az elődmodell semmilyen formában nem érte el az ezer kilogrammot.

A hatfokozatú kéziváltóval szerelt, egyliteres Fiat-motor 65 lóerős, a 12V-os mild hibrid rendszernek nem feladata, hogy besegítsen a hajtásba, ezért onnan hiába vár extra teljesítményt. A végsebesség karosszériaváltozattól függően 150 vagy 155 km/óra, az átlagos üzemanyag-fogyasztás szabványos értéke 5,2 – 5,4 liter/100 km. Ezek az értékek kivétel nélkül visszalépésnek számítanak a korábbihoz képest: 70 lóerő, 167 km/óra végsebesség, 4,6 -5,0 l/100 km fogyasztás szerepelt a kifutott Fiat 500 Hybrid adatlapján.

A nagy kérdés persze, hogy az árak hogyan alakulnak, hiszen a Fiat 500 Hybridtől komoly forgalmat vár a cég: Lengyelországból hazaköltözött Olaszországba a gyártás, hiszen az 500e-vel közös soron fog készülni a hibrid. A tervek évi 100 ezer darabról szólnak, amire hatalmas szüksége volna a Mirafiori üzemnek.

A Fiat 500 Hybrid három karosszériaváltozatban (ferdehátú, kabrió és 3+1 ajtós) készül november dereka óta. A magyar importőr weboldalán Fiat 500 Torino néven már szerepel a modell, de egyelőre árak nélkül.