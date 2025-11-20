A Forma-1 az elmúlt egy-két évben komoly marketingoffenzívába kezdett, megjelent a mozifilm, a száguldó cirkusz luxusmárkákkal (Louis Vuitton, TAG Heuer) működik együtt, de a gyorséttermekben, a fast fashion láncoknál is feltűnik itt-ott a logó, 2026-tól a Disney-vel is kooperálnak, ahogy a játékiparban is megjelent az F1: a Lego mellett a Mattel-féle Hot Wheels, valamint immár az UNO is beszáll a száguldásba.

A világ egyik legnépszerűbb (nem hagyományos) kártyajátéka eddig is adott már ki sportokhoz, szórakoztatóipari franchise-okhoz kapcsolódó változatokat, hamarosan pedig jön az UNO Elite Formula 1.

Az első kiadás több mint 100 egyedi, a Forma-1 által ihletett akciókártyát tartalmaz, amelyek különböző színekben és speciális fóliás változatokban is elérhetők – összesen több mint 1000 egyedi kártyával.

Az F1-es kezdőpakli, a Core Edition Starter Pack 112 kártyát tartalmaz, amelyek ugyanúgy játszhatók, mint a klasszikus UNO, továbbá két fóliázott Elite akciókártyát és négy játékpörgető csomagot foglal magában pilótákkal, autókkal, csapatfőnökökkel, tartalék pilótákkal, versenypályákkal és sisakokkal.

Az UNO Elite Formula 1 2025 Core Edition Starter Pack 2026 januárjától Magyarországon is elérhető lesz.