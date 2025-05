A Forma-1 tavaly óta sorra húzza be a különböző együttműködéseket. Az LVMH luxus-cégbirodalom hivatalos időmérő partnerként a TAG Heuert hozta vissza, a hivatalos pezsgő immár újra a Moët & Chandon, a pálya körül pedig mindenfelé a Louis Vuitton hirdetéseit láthatják a nézők.

A fiatalok, sőt a kicsik felé is nyitott az autóversenyzés csúcskategóriája: a Hot Wheelst gyártó Mattellel, valamint a Legóval is összefogtak – a dán építőjáték-márka pedig az összerakható kisautók mellett teljes kampányt szervez az F1-es kapcsolatra, a hétvégéken is ott vannak, online játékokat is indítottak.

Most pedig itt a következő nagy durranás: a Las Vegas-i Licensing Expón bejelentették, hogy az F1 2026-tól a Disney-vel is együttműködik. Még pontosabban a Mickey & Friends „branddel”, azaz a jövő évtől a legismertebb, klasszikus Disney-figurák tűnnek majd fel különböző Forma-1-es kontextusokban. Részleteket még nem árultak el, de minden bizonnyal fizikai és online/videójátékokra, animált és egyéb tartalmakra számíthatnak Miki egérék rajongói.